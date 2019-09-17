MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef'ten bu hafta kim elendi?
MasterChef Türkiye'nin 15. bölümünde takım oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın 17 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanıp, eleme potasına girebilmek için şeflerin verdiği menüleri kısa süre içinde hazırlamaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yarışmacılar Osmanlı mutfağının lezzetlerinde oluşan menüyü dakikalar içinde hazırlamak için yarıştı. Kırmızı ve mavi takım, eleme potasından kurtulmak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Gecenin sonunda ise, şeflerden gelen en az puanı alan bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etti.
MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şeflerden gelen talimatlarla, kırmızı ve mavi takım kısıtlı sürede lezzetli menüleri hazırlamak için yarıştı. MasterChef'in yeni bölümünde, şeflerden gelen en yüksek puanı alan mavi takım, takım oyununun kazananı oldu. Yarışmanın geçtiğimiz bölümünde, kırmızı takım birinci dokunulmazlığı kazanmıştı.
MASTERCHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de takım oyunu sonrası eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın pazartesi günü ekranlara gelen önceki bölümünde Mustafa ve Suna eleme potasına girmişti. 15. bölümde ise Eda ve Orhan elemeye kaldı. 4 yarışmacı bu hafta da MasteChef'te kalabilmek için kendilerine verilen menüyü kısa sürede hazırlamaya çalıştı. MasterChef'ten elenen isim yarışmanın sonunda belli olacak...
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