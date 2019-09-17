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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef'ten bu hafta kim elendi?

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MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef'ten bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin 15. bölümünde takım oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın 17 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanıp, eleme potasına girebilmek için şeflerin verdiği menüleri kısa süre içinde hazırlamaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef'ten bu hafta kim elendi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yarışmacılar Osmanlı mutfağının lezzetlerinde oluşan menüyü dakikalar içinde hazırlamak için yarıştı. Kırmızı ve mavi takım, eleme potasından kurtulmak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Gecenin sonunda ise, şeflerden gelen en az puanı alan bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etti.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerden gelen talimatlarla, kırmızı ve mavi takım kısıtlı sürede lezzetli menüleri hazırlamak için yarıştı. MasterChef'in yeni bölümünde, şeflerden gelen en yüksek puanı alan mavi takım, takım oyununun kazananı oldu. Yarışmanın geçtiğimiz bölümünde, kırmızı takım birinci dokunulmazlığı kazanmıştı.

MASTERCHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de takım oyunu sonrası eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın pazartesi günü ekranlara gelen önceki bölümünde Mustafa ve Suna eleme potasına girmişti. 15. bölümde ise Eda ve Orhan elemeye kaldı. 4 yarışmacı bu hafta da MasteChef'te kalabilmek için kendilerine verilen menüyü kısa sürede hazırlamaya çalıştı. MasterChef'ten elenen isim yarışmanın sonunda belli olacak...

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