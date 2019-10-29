MasterChef Türkiye'de kurallar değişti.. Şefler cezasız bırakmadı! Eleme potasına giren isimler..
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümün kaptanlık oyunu için yarışmacılardan istenen 30 adet çeşitli tarzda kurabiye hazırlanmasıydı. Fakat yarışmacılarının bir çoğunun verilen sürede menüyü yetiştirememesi şeflerin yeni bir ceza sistemine geçmesine neden oldu. Peki MasterChef Türkiye'de artık ceza sistemi nasıl olacak?
MasterChef Türkiye 37. bölümde kaptanlık oyununda yemeklerini yetiştiremeyen yarışmacılar ceza oyununda karşı karşıya geldiler. Oyunun ardından yapılan tadım sonrasında eleme adayı olan iki isim belli oldu.
Yayınlanan son bölümde verilen sürede menüyü yetiştiremeyen isimlerin fazlalığı şefleri hayal kırıklığına uğrattı. Yaşanan durumun ardından şefler, yarışmacıların kaptanlık oyununu önemsemediği için böyle bir tutum içinde olduklarını ve bundan sonra yemeğini yetiştiremeyen isimler için ceza sistemi geleceğini açıkladılar.
Bu hafta verilen ceza ikiye ayrıldı. Şefler menüsünü yetiştiren isimleri ayırarak bu haftaki eğitimin verileceği isimlerin bu yarışmacılardan seçileceğini açıkladı. Ceza kısmı ise bütün yarışmacıları şaşkına uğrattı. MasterChef Türkiye'de menüsünü yetiştiremeyen tüm isimler haftanın yarışmaları oynanmadan direkt eleme potasına giren yarışmacılar oldular.
Yapılan bu elemede de potaya direkt giren isimler Alican ve Ekin oldu.
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