MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte ilk takım yarışının galibi
MasterChef Türkiye yarışması hız kesmeden devam ediyor. Binlerce kişi arasından belirlenen 14 kişinin yarıştığı MasterChef Türkiye’nin 1 Eylül tarihli bölümünde takım mücadelesi yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye’de ilk takım yarışını kim kazandı?
TV8'de yayımlanan MasterChef'in ilk takım oyununda yarışmacılar var güçleriyle şeflerin verdiği menüyü yetiştirmeye çalıştı. Mehmet Şef, yarışmacılardan dört çeşit yemek istedi. İlk takım oyununda gruplar, bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve kompostodan oluşan menüyle jüri karşısına çıktı. Peki, MasterChef Türkiye’de ilk takım yarışını kim kazandı?
TV8'de yayımlanan MasterChef'te Somer Şef, iki takımın yemeklerini değerlendirdi. Somer Şef, ilk takım yarışının kazananı açıkladı. MasterChef Türkiye’nin ilk takım yarışımı mavi takım kazandı.
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