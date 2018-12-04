MasterChef Türkiye'de kim elenecek? Yarışmanın finalistleri belli olmaya başladı

Ekranların herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam yarışmacılar artık bireysel olarak yarışmaya başladılar. Hazer şef yarışmacılara 4 tane yeni rozet çıkardı ve bu rozeti kazanmak için yapacakları tek şey yapacakları yemeğin beğenilmesi olacaktı. Yarışmacılardan biri Hakan'ın ardından ikinci finalist olma şansını yakaladı. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elenecek? İşte finale kalan diğer isimler.

FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te bu akşam yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.

Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur, Burcu ve Meltem, eleme adayı olmamak adına dokunulmazlık oyunu için savaştılar. Islama köfte yapacak olan yarışmacılar, mangal başında eğlenceli dakikalar yaşadı. Oynanan oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu.

Eleme adayı belirleme etabında ise Uğur ve Meltem bir kez daha karşı karşıya geldi. En iyi çılbırı yapmaya çalışan yarışmacılardan daha çok beğenilen taraf Uğur oldu ve böylece haftanın ilk eleme adayı Meltem seçildi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.