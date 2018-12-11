MasterChef Türkiye'de kim elenecek? Final haftası öncesinde müthiş mücadele

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam 5 kişi kalan yarışmacılardan haftanın ilk eleme adayı Meltem olmuştu. Haftanın ikinci gününde ise Hakan, Kerem, Uğur ve Burcu birbirleriyle eleme potasına girmemek adına yarıştılar. Çok zor bir pasta olan Croquembouche tatlısını yapmak için savaş veren yarışmacılar, takım halinde yarıştı ve takım halinde eleme potasına girdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elenecek? İşte detaylar.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı şeflerin, yarışmacılara verdikleri puanların ardından belli oldu. 5 kişi kalan yarışmacılardan Meltem, Kerem, Burcu, Uğur ve Hakan arasında en yüksek puanı alan isim Kerem oldu ve Kerem eleme potasından kurtuldu. En az beğenilen ve az puan toplayan isimse Meltem oldu. Böylece Meltem bu haftanın ilk eleme adayı olan isim oldu.

Haftanın diğer eleme adayları ise Croquembouche adlı pastayı daha kötü yaparak şefler tarafından beğenilmeyen Hakan ve Kerem oldu. Böylelikle Kerem, Hakan ve Meltem arasında bir yarışmacının bu akşam eleneceği kesinleşti.

Elenen yarışmacı belirlendiği anda haberimizden öğrenebilirsiniz.

ESKİ YARIŞMACILAR KONUK OLARAK GELDİ

MasterChef'te bu hafta 5 kişi kalan yarışmacılardan Kerem, Uğur, Hakan, Meltem ve Burcu birbirleriyle zorlu yemekleri yapmak için yarıştılar. Yarışmacılara moral olması amacıyla elenen eski yarışmacılarda programa dahil oldu. Mehmet Sur'un yaptığı bazı konuşmalar yarışmacılara eğlenceli anlar yaşattı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta elenen Eslem'le Burcu arasında yer yer tansiyon yükseldi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.

Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.

Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Yarışmadan elenen isim ise tabağı daha az beğenilen Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.