MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın son bölümünde iki eleme adayının belli olmasıyla, yeni bölümde bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden takımdan iki isim daha eleme potasına gitti. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim tarihinde yayınlanan 23. bölümünde, haftanın elemesi gerçekleşti. Yarışmanın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım şeflerin verdiği menüyü yapmak için mutfağa girdi. MasterChef'te ayrıca konuk misafirler de vardı. Yarışmaya İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu dahil olarak yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadına baktı. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 23. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Her iki takım da en iyi menüyü yapmak için adeta zamanla yarıştı. MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık ödülünün kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takım bir kez daha mutfağa girdi.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takım bireysel dokunulmazlığı almak için bir kez daha mutfağa girdi. Oylama sırasında ise gergin anlar yaşandı.Yasin oylama yapılırken diğer yarışmacılarla tartıştı.
Yarışmadan elenecek isim gecenin sonunda belli olacak.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
MasterChef'in önceki bölümünde birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Potada eleme adaylarından ilkini, bireysel dokunulmazlığı elde eden Ekin belirledi. Ekin, Eda'yı ilk isim olarak seçti. İkinci eleme adayı ise takım içi oylamaları ile belirlendi. Buna göre en fazla oyu alan Alican ikinci eleme adayı olarak potaya gitti.
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