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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.12.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'den dün akşam kim elendi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri

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MasterChef Türkiye'den dün akşam kim elendi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri

MasterChef Türkiye'nin dün akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Adım adım büyük finale giden yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan biri hayallerine veda etti. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni Masterchef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak. Peki, MasterChef Türkiye'den dün akşam kim elendi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri

MasterChef Türkiye'de final haftasında yarışmacılardan biri Türkiye’nin MasterChef’i olma hayallerine veda etti.  MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık tarihli bölümünde Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur final haftasının ilk gününde karşı karşıya geldi. MasterChef Türkiye final haftasındaki üçüncü turun ardından şefler yarışmacıların yaptığı yemeğin tadına baktı. Şefler yemeğini beğendikleri ismi finale gönderdi, kaybeden isim ise yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye’de kim elendi, kimler finale kaldı?

MasterChef’in finalistleri için 3 tur yapıldı. Elenme riskini atlatan ilk isim Burcu, ikinci turun galibi ise Uğur oldu. Son ikiye Kerem ve Meltem kaldı. Final haftasına kadar kalmayı başaran Meltem, MasterChef Türkiye'ye veda etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef'in dünkü bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef’i bu akşam yayınlanacak bölümünde bir kişi daha yarışmaya ve hayallerine veda edecek. Büyük finalin ardından yarışmacılardan biri hem Türkiye'nin MasterChef'i unvanını hem de 100 bin lirayı kazanacak.

ESKİ YARIŞMACILAR DA KARIŞTI

Mehmet dayanamadı

MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacılarından Mehmet, finalist adaylarından Meltem'e yardım etmek için bir anda yerinden fırladı. Arkadaşları Mehmet'i zor yerine oturttu.

Tuğçe çileden çıktı...

Uğur'la konuşan Kerem'in kenardaki arkadaşlarını kastederek 'Ne muhattap oluyorsun şunlarla' demesi stüdyoyu bir anda karıştırdı.

Özellikle Tuğçe, Kerem'e büyük tepki gösterdi.

 

 

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