MasterChef Türkiye'den dün akşam kim elendi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri
MasterChef Türkiye'nin dün akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Adım adım büyük finale giden yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan biri hayallerine veda etti. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni Masterchef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak. Peki, MasterChef Türkiye'den dün akşam kim elendi? İşte MasterChef Türkiye finalistleri
MasterChef Türkiye'de final haftasında yarışmacılardan biri Türkiye’nin MasterChef’i olma hayallerine veda etti. MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık tarihli bölümünde Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur final haftasının ilk gününde karşı karşıya geldi. MasterChef Türkiye final haftasındaki üçüncü turun ardından şefler yarışmacıların yaptığı yemeğin tadına baktı. Şefler yemeğini beğendikleri ismi finale gönderdi, kaybeden isim ise yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye’de kim elendi, kimler finale kaldı?
MasterChef’in finalistleri için 3 tur yapıldı. Elenme riskini atlatan ilk isim Burcu, ikinci turun galibi ise Uğur oldu. Son ikiye Kerem ve Meltem kaldı. Final haftasına kadar kalmayı başaran Meltem, MasterChef Türkiye'ye veda etti.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
MasterChef'in dünkü bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef’i bu akşam yayınlanacak bölümünde bir kişi daha yarışmaya ve hayallerine veda edecek. Büyük finalin ardından yarışmacılardan biri hem Türkiye'nin MasterChef'i unvanını hem de 100 bin lirayı kazanacak.
ESKİ YARIŞMACILAR DA KARIŞTI
Mehmet dayanamadı
MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacılarından Mehmet, finalist adaylarından Meltem'e yardım etmek için bir anda yerinden fırladı. Arkadaşları Mehmet'i zor yerine oturttu.
Tuğçe çileden çıktı...
Uğur'la konuşan Kerem'in kenardaki arkadaşlarını kastederek 'Ne muhattap oluyorsun şunlarla' demesi stüdyoyu bir anda karıştırdı.
Özellikle Tuğçe, Kerem'e büyük tepki gösterdi.
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