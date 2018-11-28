MasterChef Türkiye’de kim elendi? İşte 28 Kasım'da elenen isim
MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Büyük final için gün sayan MasterChef Türkiye’de yarışmacılar bu kez öğretmenler kokteyl menüsü hazırladı. Üç jüri üyesinin kararıyla yarışmacılardan biri MasterChef olma hayaline veda etti. Peki, MasterChef Türkiye’de kim elendi?
MasterChef Türkiye'nin 27 Kasım tarihli bölümünde yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Eleme potasına kalan üç isimden biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Peki, MasterChef Türkiye’nin son bölümünde neler oldu?
Her hafta başka bir konseptle ve yemeklerle mücadele eden yarışmacılar bu kez İstanbul’un en büyük otellerinden birinde 45 öğretmen için yemek yaptı. Çeşitli talihsizliklerin yaşandığı yarışın sonunda galibiyet sevinci yaşayan kırmızı takım oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mavi takımın yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dokunulmaz olan yarışmacı bu hafta da elenmekten kurtuldu. Uğur, Eslem, Burcu ve Hakan arasında dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı kazanan isim Uğur oldu. Son anda elenme potasından kurtulan Uğur büyük bir sevinç yaşadı.
KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.
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