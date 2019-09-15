MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bu akşam neler yaşandı?

İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin 13. bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan herhangi bir çeşit mantı yapması istendi. Öte yandan bu hafta hangi yarışmacının hangi takımda yarışacağı da belli oldu. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık için en iyi mantıyı yapmak için zamanla yarıştılar. Mehmet Şef, Rıfat'ın hazırladığı mantı ile ilgili sert eleştiriler yaptı. Ayrıca, Açelya ile ilgili de "Kredin bitiyor." yorumunda bulundu.

En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan Cemre oldu. Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Cemre mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Batuhan'ı seçti. Böylece Batuhan da kırmızı takıma kaptan oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI

Takım kaptanları bu hafta birlikte yarışacakları isimleri birer birer seçtiler. İşte, bu haftanın takımları...

MAVİ TAKIM: Cemre - Suna - Güzide - Murat - Yasin - Açelya - Mustafa

KIRMIZI TAKIM: Batuhan - F.Batuhan - Rıfat - Ekin - Eda - Müge - Orhan

ÖDÜL OYUNU

Yarışmanın bu akşamki bölümünde bir de takım halinde ödül oyunu oynandı. Bu haftanın ödül oyununda konu ise vegan tarzda yemeklerdi. Yarışmacılar vegan beslenmeye uygun yemekler yaptı.

Kırmızı takımın yaptığı vegan tatlı özellikle Mehmet Şef'in eleştirilerine hedef oldu. Mehmet Şef, tatlının yanık olması nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Ödül oyununu kazanan takım şu saat itibariyle henüz belli olmadı.