MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'in bu haftaki takım kaptanları
MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Takımları kurmak için mücadelenin yaşandığı MasterChef'te, yarışmacılar, 6 farklı simit türü ve garnitür yapmak için mutfağa girdi. En başarılı simidi yapan bir isim kaptanlık ödülünü kazandı. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef'in bu haftaki takım kaptanları.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 11 Kasım Pazartesi akşamı 45. bölümüyle kıyasıya rekabetin yaşandığı anlara sahne oldu. Hafta başında kaptanlığı kazanamak için en başarılı simidi yapmaya çalışan yarışmacılar, hazırladıkları simidi şeflerin beğenisine sundu. Takım kaptanı olan bir isim, rakip takımın kaptanını belirledi. Peki, MasterChef'te bu hafta kim kaptan oldu? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık yarışını kazanan isim...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 45. bölümünde kaptanlık yarışını kazanmak için mutfağa giren yarışmacılar, zorlu bir mücadele verdi. Bu hafta en iyi simit çeşidini yapan isim Suna oldu. Üçüncü kez mavi takım kaptanı olan Suna, kırmızı takım kaptanlığı için Kıvanç'ın adını verdi.
MEHMET ŞEF'TEN SUNA VE KIVANÇ'LA İLGİLİ İLGİNÇ YORUM
Mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanlığına Kıvanç'ı seçen Suna iddialı bir konuşma yaptı. Suna, "Benden herkes bir isim bekliyor. O ismin de Kıvanç olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki de Kıvanç'ın hiçbir şey beceremeyeceği görmek istiyorum. Takım arkadaşlarını eleme potasına gönderdiğini görmek istiyorum." dedi. Suna'nın açıklamaları sonrası Mehmet Şef, "Ben de şunu söyleyeyim. 2 senedir MasterChef'teyim. Böyle düello görmedim" dedi.
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