MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu bu hafta kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de 7 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümde kaptanlık oyunu mücadelesi vardı. Yarışmacılar, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden gözleme yaparak hünerlerini sergiledi. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek. Peki, MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı?
İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin 25. bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan hamuru işi yemeklerinden olan gözleme yapmaları istendi. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...
YENİ YARIŞMACI KATILDI
MasterChef Türkiye 25. bölümde Bahri'nin elenmesinin ardından yarışmaya katılan yeni yarışmacı Yekaterina oldu. 28 yaşındaki ev hanımı Yekaterina'nın ilk sözleri 'Çok heyecanlı ve mutluyum' oldu.
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
En iyi gözlemeyi yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan Cemre oldu. Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Cemre mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Eda'yı seçti. Böylece Eda'da kırmızı takıma kaptan oldu.
Kaptanlık oyununun ardından tadım sırasında söz alan Mustafa sözleriyle şeflerin tepkisini aldı. Mehmet Şef, sert tepki gösterdiği Mustafa'yı stüdyodan kovdu.
TAKIM OYUNU HEYECAN DOLU
MasterChef Türkiye'nin bu akşamki takım oyununda yarışmacılar sakakat yemekleri yapacak. Yarışmacılar; kuzu yaprak ciğer, dana yürek kavurma, koç yumurta, uykuluk dürüm ve işkembe çorbası yaparak yarışacak.
Şu saat itibariyle takım oyununun sonucu henüz belli olmadı.
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