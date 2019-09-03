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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?

İzleyenler tarafından ilgi toplayan yemek yarışması MasterChef Türkiye yarışmasının 8. bölümü ekranlara geldi. İkinci sezonu ile ekran macerasına yeniden başlayan yarışmanın son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı? İşte, MasterChef'in 8. bölümünde yaşananlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin önde gelen yemek şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin 3 Eylül tarihli bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği yarışmada, yarışmacılar ekranlara gelen son bölümde Darülaceze'ye konuk oldu. Darülaceze'de yemeklerini yapmaya başlayan yarışmacılardan kırmızı takım ekibindeki Güzide bir anda yere yığıldı. Fenalık geçiren yarışmacı, diğer yarışmacıları korkuttu. 

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nin jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Darülaceze'ye konuk oldu. Darülaceze'de yaşayanların hikayelerini anlatmasıyla duygusal anların yaşandığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında ise, kırmızı ve mavi takım ikinci dokunulmazlık için hazırladıkları menüleri şeflerin beğenisine sundu. Şeflerin kendilerinden istedikleri yemekleri hazırlamaya çalışan yarışmacılar, bu kez de puanlama heyecanı yaşadı. Yapılan oylama sonucunda MasterChef Türkiye'nin 8. bölümünde mavi takım ikinci dokunulmazlık ödülünü kazandı. Bireysel dokunulmazlık ödülünün kazananı ise Cemre oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEM ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye'nin 7. bölümünde ilk eleme yarışı yapıldı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede, dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kendisini bu hafta garantiledi. Yapılan oylama sonucu eleme adayları Ekin ve Eda oldu.

 

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