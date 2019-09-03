MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?
İzleyenler tarafından ilgi toplayan yemek yarışması MasterChef Türkiye yarışmasının 8. bölümü ekranlara geldi. İkinci sezonu ile ekran macerasına yeniden başlayan yarışmanın son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı? İşte, MasterChef'in 8. bölümünde yaşananlar...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin önde gelen yemek şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin 3 Eylül tarihli bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği yarışmada, yarışmacılar ekranlara gelen son bölümde Darülaceze'ye konuk oldu. Darülaceze'de yemeklerini yapmaya başlayan yarışmacılardan kırmızı takım ekibindeki Güzide bir anda yere yığıldı. Fenalık geçiren yarışmacı, diğer yarışmacıları korkuttu.
İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nin jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Darülaceze'ye konuk oldu. Darülaceze'de yaşayanların hikayelerini anlatmasıyla duygusal anların yaşandığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında ise, kırmızı ve mavi takım ikinci dokunulmazlık için hazırladıkları menüleri şeflerin beğenisine sundu. Şeflerin kendilerinden istedikleri yemekleri hazırlamaya çalışan yarışmacılar, bu kez de puanlama heyecanı yaşadı. Yapılan oylama sonucunda MasterChef Türkiye'nin 8. bölümünde mavi takım ikinci dokunulmazlık ödülünü kazandı. Bireysel dokunulmazlık ödülünün kazananı ise Cemre oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEM ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
MasterChef Türkiye'nin 7. bölümünde ilk eleme yarışı yapıldı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede, dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kendisini bu hafta garantiledi. Yapılan oylama sonucu eleme adayları Ekin ve Eda oldu.
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