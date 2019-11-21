MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı.. İşte yeni bölüm fragmanı.. MasterChef'te kim elenecek?
MasterChef Türkiye'de dün akşam haftanın son oyunu oynandı ve eleme potasına giden adaylar belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan yarışmalarda çıkan sonucun ardından Kıvanç ve Yasin eleme potasına giden isimler olmuştu. Bu isimlere iki yarışmacı daha eklendi. Peki MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elenecek? İşte yarışmada bu hafta yaşananlar
MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta heyecan seviyesi yüksek yarışmaların ardından dün akşam yapılan menü ile iki isim daha eleme potasına gitti.
Şeflerin verdiği menüde dürüm döner, iskender ve pilav üstü döner vardı. Bu menüyü iki takımda eksiksiz tamamlarken, mavi takım oldukça ön plana çıkarak yarışmayı uzak ara kazandı.
Kırmızı takım bu sonucun ardından iki yarışmacı arkadaşını eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Bu isimler Suna ve Batuhan oldu.
Son durumun ardından Suna, Batuhan, Kıvanç ve Yasin eleme potasında ter dökecek isimler olarak belirlendi..
İşte bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanı
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