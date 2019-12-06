MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! 62. bölüm fragmanı yayınlandı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, ödül oyunu ve MasterClass eğitimlerinin heyecanının ardından bu kez de eleme heyecanı yaşanacak. İşte, MasterChef Türkiye'de eleme gecesi hakkında ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'de eleme 6 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek. Haftanın elenen ismi bu akşam netleşecek.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı. Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim Alican oldu. Alican 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı.