MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! 62. bölüm fragmanı yayınlandı
Finali adım adım yaklaşılan MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyeanı yaşanacak. Bu hafta eleme potasında yer alan Yasin ve Cemre'den biri yarışmaya ve hayallerine veda edecek. Gözler şimdi MasterChef'in bu akşam yayınlanacak 62. bölümünde. İşte, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, ödül oyunu ve MasterClass eğitimlerinin heyecanının ardından bu kez de eleme heyecanı yaşanacak. İşte, MasterChef Türkiye'de eleme gecesi hakkında ayrıntılar...
MasterChef Türkiye'de eleme 6 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek. Haftanın elenen ismi bu akşam netleşecek.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı. Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim Alican oldu. Alican 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı.
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