MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler olacak? İşte nefes kesen yeni bölüm tanıtımı
MasterChef Türkiye'de bu hafta heyecan dolu bir mücadele yine izleyicilerin ekranlarına taşınacak. Final koltuğunu kapan Hakan bu hafta Somer Şef tarafından adeta bir uyarı alıyor. Öte yandan hangi yarışmacının eleme potasına gireceği de merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler olacak? İşte nefes kesen yeni bölüm tanıtımı.
MasterChef Türkiye nefes kesen bir bölümle daha ekranlarda olacak. Kandil simidi yapımında hünerlerini sergileyecek yarışmacılardan hangisi öne çıkacak merak ediliyor. MasterChef Türkiye, bu akşam saat 20:00'de TV8'de canlı olarak ekranlarınızda olacak.
MasterChef Türkiye'nin 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Geçen hafta diskalifiye şoku yaşayan yarışmacılar yeniden mücadeleye odaklandı.
"MasterChef madalyasını almadan gitmeyeceğim"
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımında Uğur ve Hakan atışmasıyla başlıyor. Hakan, Uğur'a "Eleme potasında korktun, sesin soluğun çıkmıyor" sözleriyle takılıyor. Uğur'un ise "Ben buraya tek geldim, gidersem de tek giderim; ama kusura bakmayın da MasterChef madalyasını almadan gitmeyeceğim" sözleri dikkat çekiyor.
MasterChef Türkiye şeflerinin bu bölümde yaırşmacılardan istedikleri lezzet ise; kandil simidi... Bakalım yarışmacılar bu etapta nasıl bir performans sergileyecek.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?
MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar eleme potasına girmemek adına mücadele edecek. Oynanacak mücadelelerin ardından eleme potasına girecek olan yarışmacılar belli olacak.
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