MasterChef Türkiye'de eleme adayı kimler oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım
İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye yarışmasında ilk eleme heyecanı gerçekleşti. Türkiye'nin önce gelen şeflerinin karşısına geçip rakiplerini eleyerek 14 kişilik yarışmacı kadrosuna dahil olan iki isim, dokunulmazlık kararının ardından eleme potasına girdi. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve beğeni toplayan yemek yarışması MasterChef Türkiye 7. bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım, hazırladıkları menülerle dokunulmazlığı almak için mücadele etti. Dokunulmazlık kararının ardından ise, şeflerden geçer not alamayan ve galip gelemeyen iki kişi eleme potasına girdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kimler kazandı?
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Hazırladıkları menülerle şeflerin onayını alan bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu, diğer takımdaki en az oyu alan iki yarışmacı ise eleme adayı oldu. MasterChef'in yeni bölümünde kırmızı takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Suna kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Zanna gibi usta şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin 7. bölümünde ilk eleme yarışı yapıldı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede, dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kendisini bu hafta garantiledi. Yapılan oylama sonucu eleme adayları Ekin ve Eda oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLMUŞTU?
MasterChef Türkiye'nin 6. bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan dört çeşit yemek istedi. İlk takım oyununda gruplar, bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve kompostodan oluşan menüyle jüri karşısına çıktı.
TV8'de yayımlanan MasterChef'te Somer Şef, iki takımın yemeklerini değerlendirdikten sonra kazanan ekibi açıkladı. MasterChef Türkiye’nin ilk takım yarışını mavi takım kazandı.
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