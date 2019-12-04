MasterChef'te eleme potasına kim gitti? MasterChef'te dün akşam neler oldu?
MasterChef'te dün akşam eleme adayını belirlemek için çekişmeli bir mücadele vardı. Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Derneği ile gerçekleştirilen programda, engelli kızın söylediği Eder Lezi şarkısı günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Günün sonunda ise eleme potası heyecanı yaşandı. Bir isim, yemeğini yetiştirememesi ve eksik sunması dolayısıyla eleme potasında yer aldı. İşte, MasterChef'te dün akşam yaşananlar
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 59. bölümünde yarışmacılar önce dokunulmazlık oyunu oynadı, sonra oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ardından da MasterChef eleme potasındaki ilk isim belirlendi. İşte, MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı...
GÜNÜN EN BAŞARILI TABAĞI
Dokunulmazlık oyunu sonrasında oylamada eşitlik çıkınca şeflerin kararı ile her iki takım da eleme oyunu oynamak zorunda kaldı. Yedi yarışmacı, Danilo Şef'in tarif ettiği Kış Tüneli (Cannelloni) adlı yemeği yapmaya çalıştı.
Belirlenen sürenin sonunda şefler; sırasıyla yarışmacıların yaptığı yemeği tattılar ve en başarılı tabak olarak Batuhan'ın yaptığını seçtiler.
İLK ELEME ADAYI O İSİM
MasterChef'in 3 Aralık 2019 bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Sistem değişikliği sonrasında ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.
Oyunda kullanılan oylamada her iki takıma eşit oy çıkması sonrasında 7 yarışmacı da eleme oyunu oynamak zorunda kaldı. Yemekleri tadan şefler, günün en kötü yemeğini yapan yarışmacıyı seçtiler. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Yasin olarak belirlendi.
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