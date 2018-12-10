MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? Final haftası için geri sayım başladı!
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu mücadeleler yer almaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak izlenen yarışma programı MasterChef'te bu hafta zorlu yemekler yapıldı. Sadece 5 kişi kalan yarışmacılar en iyi yemekleri yaparak şeflerden puan topladılar. En kötü puanı toplayan yarışmacı bu haftanın ilk eleme olacak. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak?
MasterChef Türkiye'de final haftası için geri sayım sürmeye devam ederken 5 kişi kalan yarışmacılar da ter dökmeye devam etti. Bu akşam şeflerin özel spesiyallerini yaparak kendilerini beğendirmeye çalışan yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadılar. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte detaylar.
Eleme adayı oynanan yarışmaların ardından haberimizde olacak.
ESKİ YARIŞMACILAR KONUK OLARAK GELDİ
MasterChef'te bu hafta 5 kişi kalan yarışmacılardan Kerem, Uğur, Hakan, Meltem ve Burcu birbirleriyle zorlu yemekleri yapmak için yarıştılar. Yarışmacılara moral olması amacıyla elenen eski yarışmacılarda programa dahil oldu. Mehmet Sur'un yaptığı bazı konuşmalar yarışmacılara eğlenceli anlar yaşattı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta elenen Eslem'le Burcu arasında yer yer tansiyon yükseldi.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.
Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.
Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.
Yarışmadan elenen isim ise tabağı daha az beğenilen Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.
BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL
MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.
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