MasterChef Türkiye'de dün akşam neler oldu? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?
Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşamki 18 bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar son bölümde Ampute Milli Takımı için yemek hazırladı ve yapılan oylama sonucu dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 18. bölümünde, dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım bir de kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve gecenin sonunda eleme potasına çıkacak iki isim belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar...
Finale adım yaklaşılan MasterChef'in dünkü bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi.
Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından mavi takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, Mehmet Şef'in verdiği menüyü hazırlamak için bir kez daha mutfağa girdi. MasterChef Türkiye 18. bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan yarışmacı Rıfat oldu.
Dokunulmazlığı kazanan Rıfat eleme potasına Güzide'yi gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan Faruk Batuhan, eleme potasına giden ikinci yarışmacı oldu.
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