MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
İlgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışmasının ekranlara gelen 11. bölümünde haftanın ikinci dokunulmaz heyecanı yaşandı. MasterChef'in 10 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şeflerin talimatı ile hazırladıkları menülerle dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kimler kazandı? İşte, yarışmaya dair merak edilenler...
TV8 ekranlarında haftanın üç günü yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir kez daha dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan çay saati menüsü istedi. Cheesecake, incirli tart, sakallı sandviç, mercimek köftesi, otlu poğaça menüsü hazırlayan ve haftayı garantilemeye çalışan iki takımdan biri, yapılan puanlamanın ardından dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu. İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren isimlerle beraber, yeni bölümde bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynandı. Elenecek olan yarışmanın belli olmasında önemli rol oynayan ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım haftayı garantilemek için mücadele etti. Hazırladıkları menülerle şeflerin oylaması sonucu MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
MasterChef Türkiye'de yaşanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda bu kez bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Danilo Şef'in istediği tarifi yapmaya çalışan yarışmacılar, oylamaya girdi. Bu hafta MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 10. bölümünde eleme potasına giren isimler açıklandı. Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Mustafa, ilk eleme adayı olarak Nalan'ın ismini açıkladı. Nalan böylece haftanın ilk eleme adayı oldu.
MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmaz olan isim Mustafa Nalan'ı eleme adayı olarak seçti. Nalan, Mustafa'nın kararına tepki gösterdi.
Eleme adayları takım arkadaşları tarafından oylandığında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yarışma da takım kaptanlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren durum sahne alırken, Eda ve Orhan aynı puanı alarak sonuçta durumu belirleyecek oy takım kaptanına kaldı. Takım kaptanı olan Orhan eleme potasında kendi ismi yerine Eda'nın ismini söyleyerek, takım arkadaşını eleme potasına göndermiş oldu.
Kırmızı takımdan Nalan ve Eda haftanın eleme adayları oldular..
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