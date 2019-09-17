MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?
Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ikinci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. 14. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 14. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına giden diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar...
Dokunulmazlık oyununu kazanan, Batuhan'ın kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından mavi takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda Tayland usulü körili tavuk yaparak hünerlerini sergiledi.
MasterChef Türkiye 14. bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şef'in tarifine en yakın yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Yasin Obuz oldu.
Dokunulmazlığı kazanan Yasin eleme potasına Suna'yı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada 5 oy alan Mustafa eleme potasına giden ikinci aday oldu.
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