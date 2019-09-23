MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye 18. bölümü ile ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı alıp haftayı garantilemek isteyen yarışmacılar, mutfakta zamanla yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte, yarışmanın son bölümünde yaşananlar.
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye, 18. bölümü ile 23 Eylül'de sevenleriyle buluştu. Şeflerin talimatı üzerine, yemek menülerini hazırlayan yarışmacılar, dokunulmazlık için mücadele etti. Öte yandan yarışmacılar son bölümde Ampüte Milli Takımı için yemek hazırladı. Oylama sırasında ise kırmızı takımda ravioli tartışması başladı ve yarışmacılar Eda'ya yüklendi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık kimin oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar Ampute Milli Takımı için mutfağa girdi. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Takım oyununu şeflerden gelen oylama sonucunda bu hafta kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise bu hafta Rıfat kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, Mehmet Şef'in verdiği menüyü hazırlamak için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı almak isteyen yarışmacılar dakikalarla mücadele etti. MasterChef Türkiye'de eleme adayları gecenin sonunda belli olacak.
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