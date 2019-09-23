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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye 18. bölümü ile ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı alıp haftayı garantilemek isteyen yarışmacılar, mutfakta zamanla yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte, yarışmanın son bölümünde yaşananlar.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye, 18. bölümü ile 23 Eylül'de sevenleriyle buluştu. Şeflerin talimatı üzerine, yemek menülerini hazırlayan yarışmacılar, dokunulmazlık için mücadele etti. Öte yandan yarışmacılar son bölümde Ampüte Milli Takımı için yemek hazırladı. Oylama sırasında ise kırmızı takımda ravioli tartışması başladı ve yarışmacılar Eda'ya yüklendi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık kimin oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar Ampute Milli Takımı için mutfağa girdi. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Takım oyununu şeflerden gelen oylama sonucunda bu hafta kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise bu hafta Rıfat kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, Mehmet Şef'in verdiği menüyü hazırlamak için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı almak isteyen yarışmacılar dakikalarla mücadele etti. MasterChef Türkiye'de eleme adayları gecenin sonunda belli olacak.

 

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