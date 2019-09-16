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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası korkutan anlar! MasterChef eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası korkutan anlar! MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 14. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerden gelen menü talimatı ile dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Alaçatı'da özel konuklara yemek yapan yarışmacılardan bazıları, gecenin sonunda yapılan puanlama ile en az puanı alarak eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Alaçatı'ya konuk oldu. Dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandığı MastarChef'in 14. bölümde, dokunulmazlık oyununun ardından, oylama sonucu açıklanırken, Orhan bir anda fenalaştı. Yarışmacının yere yığılması ile stüdyoda kısa süreli panik yaşadı. Korku dolu anların ardından, haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye'nin 14. bölümünde yaşananlar.

DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım yemek konusunda hünerlerini yarıştırdı. Birinci dokunulmazlık oyununu bu hafta kırmızı takım kazandı. Sonucun açıklanması sonrası Orhan, bir anda yere yığıldı. Yarışmacı stüdyodakileri ve diğer yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 14. bölümünde, şeflerden gelen yemek menüsünü hazırlayarak en fazla oyu alan kırmızı takım birinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takımdan 2 isim eleme adayı olarak belirlenecek. Eleme potasına giren isimler, gecenin sonunda belli olacak.

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