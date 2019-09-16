MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası korkutan anlar! MasterChef eleme adayları kimler oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 14. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerden gelen menü talimatı ile dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Alaçatı'da özel konuklara yemek yapan yarışmacılardan bazıları, gecenin sonunda yapılan puanlama ile en az puanı alarak eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül tarihinde yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Alaçatı'ya konuk oldu. Dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandığı MastarChef'in 14. bölümde, dokunulmazlık oyununun ardından, oylama sonucu açıklanırken, Orhan bir anda fenalaştı. Yarışmacının yere yığılması ile stüdyoda kısa süreli panik yaşadı. Korku dolu anların ardından, haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye'nin 14. bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım yemek konusunda hünerlerini yarıştırdı. Birinci dokunulmazlık oyununu bu hafta kırmızı takım kazandı. Sonucun açıklanması sonrası Orhan, bir anda yere yığıldı. Yarışmacı stüdyodakileri ve diğer yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 14. bölümünde, şeflerden gelen yemek menüsünü hazırlayarak en fazla oyu alan kırmızı takım birinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takımdan 2 isim eleme adayı olarak belirlenecek. Eleme potasına giren isimler, gecenin sonunda belli olacak.
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