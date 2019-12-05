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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte MasterChef'te eleme potasına giden o isimler

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MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte MasterChef'te eleme potasına giden o isimler

Ünlü şeflerin sunumuyla ekranlara gelen ve finaline kısa bir süre kalan MasterChef'te, haftanın eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk eleme adayının Yasin olarak belirlenmesinin ardından dün akşam eleme potasında giden ikinci isim belli oldu. İşte, MasterChef'te eleme adayları...

MasterChef Türkiye'nin 4 Aralık 2019 bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kural gereği oyunu kazanan takım eleme potasına yarışmacı göndermeyecekti. Peki, MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin finaline kısa bir süre kala heyecanın dozu hiç düşmüyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Rekabet dolu gecenin sonunda, bu hafta eleme potasında yer alacak ikinci yarışmacı da netleşti. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam tüm yaşanan gelişmelerin ayrıntıları...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım hazırladıkları yemekleri eski yarışmacıların beğenisine sundu. Gözleri bağlı yemeklerin tadına bakan eski yarışmacılar, yapılan yemeklere puan verdi.

MasterChef dokunulmazlık oyununda mavi takım eleme potasına gitmekten kurtuldu. Kırmızı takım ise eleme oyununda yeniden mutfağa girdi.

ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı takım yarışmacılarından Cemre ve Batuhan eleme oyununda rakip oldu. İkili Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti.

En kötü yemeği yaparak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Cemre oldu.

İLK ELEME ADAYI O İSİM

MasterChef'in 3 Aralık 2019 bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı Yasin olarak belirlenmişti.

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