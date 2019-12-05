MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte MasterChef'te eleme potasına giden o isimler
Ünlü şeflerin sunumuyla ekranlara gelen ve finaline kısa bir süre kalan MasterChef'te, haftanın eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk eleme adayının Yasin olarak belirlenmesinin ardından dün akşam eleme potasında giden ikinci isim belli oldu. İşte, MasterChef'te eleme adayları...
MasterChef Türkiye'nin 4 Aralık 2019 bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kural gereği oyunu kazanan takım eleme potasına yarışmacı göndermeyecekti. Peki, MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin finaline kısa bir süre kala heyecanın dozu hiç düşmüyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Rekabet dolu gecenin sonunda, bu hafta eleme potasında yer alacak ikinci yarışmacı da netleşti. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam tüm yaşanan gelişmelerin ayrıntıları...
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te kırmızı ve mavi takım hazırladıkları yemekleri eski yarışmacıların beğenisine sundu. Gözleri bağlı yemeklerin tadına bakan eski yarışmacılar, yapılan yemeklere puan verdi.
MasterChef dokunulmazlık oyununda mavi takım eleme potasına gitmekten kurtuldu. Kırmızı takım ise eleme oyununda yeniden mutfağa girdi.
ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kırmızı takım yarışmacılarından Cemre ve Batuhan eleme oyununda rakip oldu. İkili Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti.
En kötü yemeği yaparak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Cemre oldu.
İLK ELEME ADAYI O İSİM
MasterChef'in 3 Aralık 2019 bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı Yasin olarak belirlenmişti.
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