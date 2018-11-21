MasterChef Türkiye’de bu kez O Ses Türkiye ekibi oyladı
MasterChef Türkiye’nin son bölümüne O Ses Türkiye jürileri ve Acun Ilıcalı konuk oldu. MasterChef Türkiye'de yemekleri tadım sırasında Acun Ilıcalı etle ilgili merak ettiklerini şeflere sordu ve yaptığı yorumlarla Somer şefi şaşırttı. İşte, MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananların detayları
MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde yarışmacılar takım, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında mücadele etti. Takım oyununda O Ses Türkiye ekibine yemek çıkaran takımlardan kaybeden ekibin elemanları önce dokunulmazlık, ardından eleme oyununda ter döktü. O Ses Türkiye ekibi MasterChef Türkiye yarışmacılarının yaptıkları yemekleri tattı ve yorumlarda bulundu. Yemek sonunda mavi ve kırmızı takımların tabakları oylandı. O Ses Türkiye ekibi program ve yemeklerle alakalı tüm merak ettiklerini sordu, MasterChef Türkiye'nin şefleri cevapladı. İşte, O Ses Türkiye- MasterChef ekibi arasında geçen komik diyaloglar ve dokunulmazlık almaya hak kazanan isim...
MasterChef Türkiye’de bu kez oylayan O Ses Türkiye ekibi verdi. Başa baş geçen oylama sonucunda 7 puan toplayan Mavi Takım galibiyet aldı. Eleme potasına kalan 3 isimden biri hayallerine veda etti. Eleme etabında ise yarışmacılar jüriyi mutlu edebilmek adına elinden geleni yaptı. Uğur ve Meltem’le yarışan Esra, MasterChef olma hayallerine veda etti.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLARIN KISA BİR ÖZETİ
Acun Ilıcalı yemekle ilgili sordu sordu, Mehmet 'meslek sırrı' dedi!
MasterChef Türkiye'de kırmızı takımın soğan çorbasını tadan Acun Ilıcalı, yemekle ilgili Mehmet'e soru sorunca hiç beklemediği bir cevap aldı. Mehmet’in meslek sırrı hem yareışmacıları hem de O Ses Türkiye ekibini güldürdü.
Beyazıt Öztürk "Açız" dedi, Mehmet şef kendi elleriyle servis yaptı!
MasterChef Türkiye'de O Ses Türkiye tadım yaparken porsiyonların neden ufak olduğunu açıklayan Mehmet şefe Beyazıt Öztürk'ün verdiği cevap herkesi kahkahaya boğdu.
Beyazıt’tan güldüren yanıt
MasterChef Türkiye yarışmacılarının yaptıkları yemekleri tadan O Ses Türkiye jüri üyesi Beyazıt Öztürk yaptığı espriyle herkesi güldürdü. Acun Ilıcalı "Bu et için restorana gitmem" dedi, Beyaz esprisiyle herkesi güldürdü!
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