MasterChef Türkiye’de bu kez O Ses Türkiye ekibi oyladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Türkiye’de bu kez O Ses Türkiye ekibi oyladı
GeriTelevizyon MasterChef Türkiye’de bu kez O Ses Türkiye ekibi oyladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
21.11.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye’de bu kez O Ses Türkiye ekibi oyladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Türkiye’de bu kez O Ses Türkiye ekibi oyladı

MasterChef Türkiye’nin son bölümüne O Ses Türkiye jürileri ve Acun Ilıcalı konuk oldu. MasterChef Türkiye'de yemekleri tadım sırasında Acun Ilıcalı etle ilgili merak ettiklerini şeflere sordu ve yaptığı yorumlarla Somer şefi şaşırttı. İşte, MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananların detayları

MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde yarışmacılar takım, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında mücadele etti. Takım oyununda O Ses Türkiye ekibine yemek çıkaran takımlardan kaybeden ekibin elemanları önce dokunulmazlık, ardından eleme oyununda ter döktü. O Ses Türkiye ekibi MasterChef Türkiye yarışmacılarının yaptıkları yemekleri tattı ve yorumlarda bulundu. Yemek sonunda mavi ve kırmızı takımların tabakları oylandı. O Ses Türkiye ekibi program ve yemeklerle alakalı tüm merak ettiklerini sordu, MasterChef Türkiye'nin şefleri cevapladı. İşte, O Ses Türkiye- MasterChef ekibi arasında geçen komik diyaloglar ve dokunulmazlık almaya hak kazanan isim...

MasterChef Türkiye’de bu kez oylayan O Ses Türkiye ekibi verdi. Başa baş geçen oylama sonucunda 7 puan toplayan Mavi Takım galibiyet aldı. Eleme potasına kalan 3 isimden biri hayallerine veda etti. Eleme etabında ise yarışmacılar jüriyi mutlu edebilmek adına elinden geleni yaptı. Uğur ve Meltem’le yarışan Esra, MasterChef olma hayallerine veda etti.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLARIN KISA BİR ÖZETİ

Acun Ilıcalı yemekle ilgili sordu sordu, Mehmet 'meslek sırrı' dedi!

MasterChef Türkiye'de kırmızı takımın soğan çorbasını tadan Acun Ilıcalı, yemekle ilgili Mehmet'e soru sorunca hiç beklemediği bir cevap aldı. Mehmet’in meslek sırrı hem yareışmacıları hem de O Ses Türkiye ekibini güldürdü.

Beyazıt Öztürk "Açız" dedi, Mehmet şef kendi elleriyle servis yaptı!

MasterChef Türkiye'de O Ses Türkiye tadım yaparken porsiyonların neden ufak olduğunu açıklayan Mehmet şefe Beyazıt Öztürk'ün verdiği cevap herkesi kahkahaya boğdu.

Beyazıt’tan güldüren yanıt

MasterChef Türkiye yarışmacılarının yaptıkları yemekleri tadan O Ses Türkiye jüri üyesi Beyazıt Öztürk yaptığı espriyle herkesi güldürdü. Acun Ilıcalı "Bu et için restorana gitmem" dedi, Beyaz esprisiyle herkesi güldürdü!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Affedilmesi mümkün olmayan şeyler var' demişti... Eşine geri döndü!

Ayrılık sonrası ilk yorum

'Benim annem Türkçe öğretmeni'

'Göbek bağını ben keseceğim'