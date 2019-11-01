MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? O isimden duygusal veda
Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk kez altı yarışmacı eleme potasında yer almıştı. Yöresel bir lezzet olan analı kızlı yemeği yaparak hünerlerini sergileyen eleme adayı yarışmacılar, yemeklerini şeflere beğendirmek için büyük çaba sarf etti. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?
MasterChef Türkiye'de bir eleme haftası daha geride kaldı. İlgiyle izlenen yemek yarışmasının dün akşam yayınlanan 40. bölümünde eleme oyunu yapıldı. MasterChef'e veda etmek istemeyen 6 yarışmacı gece boyu hünerlerini sergiledi. Öte yandan dün gece bir de Masterclass heyecanı vardı. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?
MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de heyecanla beklenen Masterclass'lardan biri de Danilo Şef'inkiydi. Şef'in istediği Karidesli Gnocci'yi en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
Haftanın merakla beklenen MasterChef Türkiye Masterclass'ında yarışmacılar kozlarını paylaştı. Kazananı Danilo Şef'in açıkladığı Masterclass'ta mutlu sona ulaşan isim Suna oldu.
BU HAFTA KİM ELENDİ?
Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 40. bölümünde eleme oyunu yapıldı.
Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın altı eleme adayları olarak ; Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Murat ve Suna eleme potasında yer almıştı.
Eleme potasında yer alan bu altı yarışmacı yöresel bir lezzet olan analı kızlı yaparak hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Murat Tokmak oldu.
NEDEN ALTI İSİM POTADA YER ALDI?
MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışında bazı yarışmacılar yemeği yetiştirememişti.
Kaptanlık yarışında yemekleri yetiştiremeyen 2 isim oynanan oyun sonrası direk eleme potasına girmişti. Yarışmanın önceki bölümlerinde ise, dokunulmazlık oyunları sonrası 4 isim elemeye kalmıştı. Bu nedenle bu hafta ilk kez 6 isim eleme yarışında karşı karşıya geldi.
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