MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? O isimden duygusal veda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? O isimden duygusal veda
GeriTelevizyon MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? O isimden duygusal veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
01.11.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? O isimden duygusal veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? O isimden duygusal veda

Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk kez altı yarışmacı eleme potasında yer almıştı. Yöresel bir lezzet olan analı kızlı yemeği yaparak hünerlerini sergileyen eleme adayı yarışmacılar, yemeklerini şeflere beğendirmek için büyük çaba sarf etti. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bir eleme haftası daha geride kaldı. İlgiyle izlenen yemek yarışmasının dün akşam yayınlanan 40. bölümünde eleme oyunu yapıldı. MasterChef'e veda etmek istemeyen 6 yarışmacı gece boyu hünerlerini sergiledi. Öte yandan dün gece bir de Masterclass heyecanı vardı. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi?

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de heyecanla beklenen Masterclass'lardan biri de Danilo Şef'inkiydi. Şef'in istediği Karidesli Gnocci'yi en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Haftanın merakla beklenen MasterChef Türkiye Masterclass'ında yarışmacılar kozlarını paylaştı. Kazananı Danilo Şef'in açıkladığı Masterclass'ta mutlu sona ulaşan isim Suna oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 40. bölümünde eleme oyunu yapıldı.

Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın altı eleme adayları olarak ; Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Murat ve Suna eleme potasında yer almıştı.

Eleme potasında yer alan bu altı yarışmacı yöresel bir lezzet olan analı kızlı yaparak hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Murat Tokmak oldu.

NEDEN ALTI İSİM POTADA YER ALDI?

MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışında bazı yarışmacılar yemeği yetiştirememişti.

Kaptanlık yarışında yemekleri yetiştiremeyen 2 isim oynanan oyun sonrası direk eleme potasına girmişti. Yarışmanın önceki bölümlerinde ise, dokunulmazlık oyunları sonrası 4 isim elemeye kalmıştı. Bu nedenle bu hafta ilk kez 6 isim eleme yarışında karşı karşıya geldi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle