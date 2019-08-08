MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Instagram'dan yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanını yayınlayarak izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye’nin bu sezon jüri üyeleri kimler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye'nin tanıtım fragmanları yayınlandı. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan fragmanlarda, jüri üyelerinin kimler olacağına da yer verildi. MasterChef yarışmasının jürisine yeni bir isim katıldığı görüldü. İşte, MasterChef Türkiye yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili merak edilenler.
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezon fragmanında MasterChef Türkiye'nin 18 Ağustos Pazar günü başlayacağı izleyicilerle paylaşıldı. Öte yandan MasterChef Türkiye'nin jürisine Türkiye'nin yakından tanıdığı İtalyan şef Danilo Zanna'nın da katıldığı görüldü.
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Ailesi gibi aşçılık yapmaya başlayan Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında hünerlerini sergiledi. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, "Görümce" isimli sinema filminin kadrosunda yer aldı.
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