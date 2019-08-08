MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
GeriTelevizyon MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
08.08.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Instagram'dan yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanını yayınlayarak izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye’nin bu sezon jüri üyeleri kimler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye'nin tanıtım fragmanları yayınlandı. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan fragmanlarda, jüri üyelerinin kimler olacağına da yer verildi. MasterChef yarışmasının jürisine yeni bir isim katıldığı görüldü. İşte, MasterChef Türkiye yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili merak edilenler. 

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon fragmanında MasterChef Türkiye'nin 18 Ağustos Pazar günü başlayacağı izleyicilerle paylaşıldı. Öte yandan MasterChef Türkiye'nin jürisine Türkiye'nin yakından tanıdığı İtalyan şef Danilo Zanna'nın da katıldığı görüldü.

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Ailesi gibi aşçılık yapmaya başlayan Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında hünerlerini sergiledi. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, "Görümce" isimli sinema filminin kadrosunda yer aldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!
İtalya'da aşk tatili
Umur Bugay'a veda
Jennifer Lopez artık Antalyalı!