MasterChef Türkiye yeni sezon jüri üyeleri kimler?
MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de jüri üyeleri oldu. Her biri kendi alanında uzman olan MasterChef Türkiye jürileri, bir yandan yemekleri yorumlarken bir yandan da hem yarışmacılara hem de ekran karşısındakilere farklı bilgiler verecek. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon jürileri kimler?
MasterChef Türkiye yeni sezonunda jüri değişikliği yaşandı. Hazer Amani koltuğunu İtalyan Şef Danilo Zanna’ya devretti. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna bu yıl MasterChef Türkiye'de yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyacak yarışmacılar, üç jüri üyesinin beğenisini kazanmaya çalışacak. İşte, MasterChef Türkiye yeni sezon jüri üyelerine ilişkin bilgiler...
MasterChef Türkiye yeni sezon jüri üyeleri
MEHMET YALÇINKAYA: Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
DANILO ZANNA: İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı.
SOMER SİVRİOĞLU: İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı.
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