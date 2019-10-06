MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanacak?
MasterChef Türkiye’nin 6 Ekim tarihli TV8 yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef Türkiye, en son 2 Ekim Çarşamba günü 24. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanacak?
O Ses Türkiye yeni sezonunun başlaması nedeniyle MasterChef yarışmasının yayın günlerinde değişikliğe gidildi. MasterChef Türkiye yarışmasının bölümleri pazartesi, salı ve çarşamba akşamları ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 25. Bölümü 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak. Haftanın ilk bölümünde yarışmacılar arasına yeni bir isim dahil olacak. Daha önce Konya yöresine ait yaptığı yemekle şefleri şaşırtan Yekaterina Sungur, MasterChef Türkiye’nin yarışmacılar arasına katılacak.
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