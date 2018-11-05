MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz… Finale kim kalacak?
MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanıyla finalin yaklaştığı sinyalini verdi. Yarışmacı sayısının her geçen hafta azaldığı MasterChef Türkiye‘nin bu akşam yayınlanacak olan 19. bölümünde ilk finalist netleşecek. Peki, MasterChef Türkeyi'nin 5 Kasım tarihli bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk görüntüler
MasterChef Türkiye'de bu hafta kritik bir sürece giriliyor. İki gün yapılacak yarışların ardından bir kişi final haftasını garantileyecek. MasterChef Türkiye yarışmacılarını bu hafta büyük bir sürpriz bekliyor. Jüri, bir kişinin bu hafta kısa yoldan finale ulaşacağını açıkladı. Bu haber yarışmacılar arasında hem büyük bir heyecana hem de rekabete sebep olacak. Bakalım MasterChef Türkiye'de finale gitmeye hak kazanan ilk isim kim olacak?
ELEME KURALI DEĞİŞTİ
MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarının sayısı düştüğü için 17. bölümden itibaren kural değişikliğine gidildi. Son haftalarda eleme potasına 4 değil, 3 eleme adayı gidecek.
EN SON KİM ELENDİ?
En son 30 Ekim'de izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de eleme yarışına çıkan üç isimden biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Kerem ve Burcu ile birlikte eleme potasına kalan Tuğçe, jürinin kararıyla elendi.
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