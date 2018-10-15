MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Eleme adayları kimler olacak?
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Artık pazartesi-salı akşamları izleyicileriyle buluşan MasterChef Türkiye’nin 13. bölümünde haftanın ilk eleme adayları belli olacak ancak öncesinde takım kaptanları belirlenecek. İşte MasterChef Türkiye yeni bölümünden ilk görüntüler
MasterChef Türkiye heyecanı yepyeni bölümleriyle devam ediyor. Tansiyonun sık sık yükseldiği MasterChef Türkiye, bu akşam 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Türkiye’nin MasterChef’i olmak isteyen yarışmacılar önce takım kaptanı olabilmek, ardından yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yeni bölümde; geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulan Uğur, eskisinden daha hırslı bir şekilde takım arkadaşlarının karşısına çıkacak.
YENİ BÖLÜM TANITIMI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Özlem, Tuğçe, Uğur ve Kerem oldu. Jürinin yaptığı oylama sonucunda Özlem elendi. MasterChef Türkiye yarışmasında ilk eleme turu olan soğan doğrama yarışmasında seçilen fakat ilk 14 ana yarışmacı arasına seçilemeyen Özlem, ikinci bir fırsat yakalayarak mavi takıma dahil olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle