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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Masterchef Türkiye yarışmasında değişiklik - Jüri üyeleri kimler oldu?

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Masterchef Türkiye yarışmasında değişiklik - Jüri üyeleri kimler oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonuyla ilgili ilk ipucu geldi. Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye’nin jürisindeki değişikliği Instagram hesabından duyurdu. Hazer Amani’nin yeni sezonda olmaması dikkat çekti. Peki, MasterChef Türkiye’nin yeni jüri üyesi kim?

MasterChef yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin başladığını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Acun Ilıcalı, bir video yayınladı. Videoda ekibe dahil olan yeni isim dikkat çekti. MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden biri değiştiği görülüyor. Geçen sezon jüri üyesi olan Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna geldi.

Masterchef Türkiye yarışmasında değişiklikMasterChef yarışmasının jüri üyelerinden biri değişti. Geçen sezon jüri üyesi olan Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna geldi.
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Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Ailesi gibi aşçılık yapmaya başlayan Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında hünerlerini sergiledi. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, "Görümce" isimli sinema filminin kadrosunda yer aldı. 

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