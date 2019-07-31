Masterchef Türkiye yarışmasında değişiklik - Jüri üyeleri kimler oldu?
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonuyla ilgili ilk ipucu geldi. Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye’nin jürisindeki değişikliği Instagram hesabından duyurdu. Hazer Amani’nin yeni sezonda olmaması dikkat çekti. Peki, MasterChef Türkiye’nin yeni jüri üyesi kim?
MasterChef yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin başladığını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Acun Ilıcalı, bir video yayınladı. Videoda ekibe dahil olan yeni isim dikkat çekti. MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden biri değiştiği görülüyor. Geçen sezon jüri üyesi olan Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna geldi.
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Ailesi gibi aşçılık yapmaya başlayan Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında hünerlerini sergiledi. Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu. Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, "Görümce" isimli sinema filminin kadrosunda yer aldı.
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