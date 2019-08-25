MasterChef Türkiye yarışması jüri üyeleri kimler? Yarışmacılar belli oldu mu?
Kısa bir aranın ardından, geçtiğimiz hafta ekran macerasına yeniden başlayan MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Haftanın üç günü ekranlara gelen iddialı yemek yarışmasında, yemek konusunda profesyonel şefler jüri koltuğunda oturuyor. Özellikle bu sezon jüriye dahil olan İtalyan şef Danilo Zanna, adından söz ettirmeye başladı. Peki, MasterChef Türkiye yarışması jüri üyeleri kimler? MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?
TV8 ekranlarında cumartesi, pazar ve pazartesi akşamları yayınlanan dünyanın en zor yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonu ile izleyenlere merhaba dedi. MasterChef Türkiye'de jüri önüne çıkıp hünerlerini gösteren yarışmacılar, yapılan elemelerle beraber 2. etabın ardından belli olacaklar. İkinci etapta tekrar eleme olacak, sonrasında MasterChef’in 14 kişilik büyük etabına geçiş yapılacak.
MASTER CHEF TÜRKİYE JÜRİSİ HAKKINDA BİLGİLER
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
DANILO ZANNA KİMDİR?
İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.
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