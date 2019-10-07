MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Yarışmada arkadaşlarıyla girdiği diyalog ve tartışmalarla hatırlanan MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın, bu haftanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Türkiye'de yarışmanın iddialı isimlerinden olan Mustafa, her hafta yaptığı çıkışlar ve girdiği polemiklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte, MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın hakkında merak edilen ayrıntılar...
31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var.
Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.
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