MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir?
İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, birbirinden farklı 14 yarışmacı adından söz ettirmeye devam ediyor. Hazırladıkları menülerle, jüri üyelerinden geçer not almaya çalışan iddialı yarışmacılar, MasterChef takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu isimlerden biri de MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan 2. sezonu ile yeniden başladı. Zaman zaman gergin zaman zaman da eğlenceli anların ekrana yansıdı yarışmada, MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte, Güzide Mertcan'ın hayatına ilişkin bilgiler.
Evli ve üç çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Estetisyenlik yapan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyadan denediği tarifleri paylaşıyor. Aynı zamanda ailesiyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Güzide Mertcan, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı: “Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle