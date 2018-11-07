MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti son bölümde belli oldu... Kim kazandı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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07.11.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti son bölümde belli oldu... Kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti son bölümde belli oldu... Kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde finale gidecek ilk isim belli oldu MasterChef Türkiye'de zorlu haftaları geride bırakarak final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye son bölümünde neler oldu, final oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de takım oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları, final haftası oyununu oynamaya hak kazandı. MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı. Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.

Şeflerin tattırdığı lezzetlerin içindeki malzemeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılardan biri tahminleriyle takım arkadaşlarını geride bırakıp Hakan'dan sonra final haftası oyununa çıkmayı başaran ikinci isim oldu. MasterChef Türkiye'de final haftasına kalma oyununa çıkmak için yarışmacılar Osmanlı şerbetlerini tahmin etmeye çalıştılar . Tahminleriyle en başarılı olan iki yarışmacı oyunun sonunda şeflerin tattırdığı çorbanın içindeki malzemeleri tahmin etmeye çalıştı. İşte en başarılı tahminleri yapan ve final haftası oyununu oynamaya hak kazanan yarışmacı..

FİNAL HAFTASINA KİM GİDİYOR?

MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı.Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.

Böylece Hakan, Burcu, Uğur ve Kerem MasterChef'in ilk finalist adayı olarak yarıştı. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı, final haftasına doğrudan gitme hakkı kazandı. Burcu tuz miktarı yüzünden final haftasına ilk veda eden yarışmacı oldu. Final haftasına veda eden ikinci isim Kerem oldu. Nefesleri kesen anlardan galip ayrılan isim olan Hakan, yarışmada finale kalan ilk yarışmacı olmayı başardı.

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