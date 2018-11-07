MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti son bölümde belli oldu... Kim kazandı?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde finale gidecek ilk isim belli oldu MasterChef Türkiye'de zorlu haftaları geride bırakarak final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye son bölümünde neler oldu, final oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de takım oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları, final haftası oyununu oynamaya hak kazandı. MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı. Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.
Şeflerin tattırdığı lezzetlerin içindeki malzemeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılardan biri tahminleriyle takım arkadaşlarını geride bırakıp Hakan'dan sonra final haftası oyununa çıkmayı başaran ikinci isim oldu. MasterChef Türkiye'de final haftasına kalma oyununa çıkmak için yarışmacılar Osmanlı şerbetlerini tahmin etmeye çalıştılar . Tahminleriyle en başarılı olan iki yarışmacı oyunun sonunda şeflerin tattırdığı çorbanın içindeki malzemeleri tahmin etmeye çalıştı. İşte en başarılı tahminleri yapan ve final haftası oyununu oynamaya hak kazanan yarışmacı..
FİNAL HAFTASINA KİM GİDİYOR?
MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı.Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.
Böylece Hakan, Burcu, Uğur ve Kerem MasterChef'in ilk finalist adayı olarak yarıştı. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı, final haftasına doğrudan gitme hakkı kazandı. Burcu tuz miktarı yüzünden final haftasına ilk veda eden yarışmacı oldu. Final haftasına veda eden ikinci isim Kerem oldu. Nefesleri kesen anlardan galip ayrılan isim olan Hakan, yarışmada finale kalan ilk yarışmacı olmayı başardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle