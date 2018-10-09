Masterchef Türkiye son bölümde eleme adayları kimler oldu?
Masterchef Türkiye dün akşam 10. bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta dört kişinin eleme potasına kaldığı Masterchef Türkiye’nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?
O Ses Türkiye nedeniyle yayın günlerinde değişikliğe gidilen Masterchef Türkiye, 8 Ekim Pazartesi günü haftanın açılışını yaptı. Haftanın ilk eleme adaylarının yaşandığı Masterchef Türkiye son bölümünde Tuğçe’nin sözleri damga vurdu. Kerem ile yaşadığı tartışma ardından gözyaşlarına boğulan Tuğçe, jürinin yanına gidip oyundan diskalifiye edilmek istediğini söyledi ancak jüri üyeleri yarışmacının bu isteğini kabul etmedi.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de büyük bir çekişmeye sahne olan takım oyununu bu hafta Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Esra oldu. Esra böylece bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. MasterChef Türkiye 11. bölümünde eleme potasına Tuğçe ve Özlem oldu!
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