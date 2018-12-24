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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
24.12.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi ve büyük ödülün sahibi!

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MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi ve büyük ödülün sahibi!

MasterChef Türkiye'de final heyecanı sona erdi ve şampiyon olan isim belli oldu. Ekranların herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Kerem ve Uğur arasında şampiyonluk heyecanı yaşandı. Finalde birçok farklı şef tarafından puanlanan yarışmacılardan birisi daha yüksek puan alarak MasterChef'te hayallerine ulaşan isim oldu. Peki, MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi ve büyük ödülün sahibi.

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatan MasterChef'te bu akşam final heyecanı yaşandı. Finalde son iki kişi kalan Kerem ve Uğur arasında birden fazla yarışma yapılarak farklı sistemde puanlamalar yapıldı. Türkiye'nin en ünlü şeflerinden puan alarak, finalde de imza yemeklerini yapan yarışmacılardan biri kişi daha fazla puan alarak MasterChef şampiyonu oldu. Peki, MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi ve büyük ödülün sahibi!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Puanlama sistemi üzerinden son ana kadar gelen yarışmacılardan Uğur ve Kerem, final etabında canlı yayında yemek pişirdiler. İmza yemeklerini pişiren yarışmacılar, son olarak Somer, Mehmet ve Hazer şef tarafından 10 üzerinden puanlamaya tabi tutuldu.

Yapılan puanlamanın ardından en yüksek puana sahip olan isim Uğur oldu ve MasterChef Türkiye'de hayallerine ulaşan ve şampiyon olan isim ünvanına erişti.

3 FARKLI ŞEFTEN PUANLAMA

MasterChef Türkiye'de Uğur ve Kerem arasında finale özel puanlama sistemi gerçekleşti. Türkiye'nin ünlü şeflerinin çalıştığı yerlere giden ve o mutfakta yemek pişiren yarışmacılar, 3 farklı şeften 10 üzerinden puan aldı. Oldukça teknik yemekler pişiren yarışmacılardan ilk etabı puanlama sistemine göre Kerem kazandı. 

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL!

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük bir sınav veren yarışmacılardan Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.

FİNALİSTLERE BÜYÜK ÖDÜL

Yarışmanın finalistleri olan Kerem ve Uğur arasında bu akşam aslında bir kaybeden olmadı. Şefler tarafından verilen büyük sürpriz belli oldu ve yarışmacılara büyük bir iş fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan isim Dubai'de harika bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim ise Somer Şef'in Avusturalya Sidney'de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

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