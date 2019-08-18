Masterchef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir?
MasterChef Türkiye yarışmacılarıyla olduğu kadar jüri üyeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Yalçınkay, farklı tatların buluşması olan 'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüri üyeliğine devam ediyor. Peki, Masterchef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Aşçılar diyarı Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya, dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
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