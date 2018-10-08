MasterChef Türkiye jüri üyeleri kimler? İşte MasterChef’in şeflerine ilişkin bilgiler
MasterChef Türkiye yarışmacıları ve jüri üyeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyaya açılan üç ödüllü şef, MasterChef yarışmacılarına yol gösteriyor. Peki, MasterChef Türkiye’nin jüri üyeleri kimler?
MasterChef Türkiye yarışması yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Aralarında daha önce farklı yemek programlarına da katılan isimlerin de olduğu yarışmacılar, Türkiye’nin MasterChef’i olabilmek için hünerlerini sergiliyor. Türkiye’yi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil eden şeflerse hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alıyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmasının şefleri kimler?
HAZER AMANİ KİMDİR?
İran asıllı Hazer Amani, TED Ankara Kolejindeki eğitimini tamamladıktan sonra, ODTÜ'nün sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aşçılık eğitimini Cordon Bleu'de tamamlayan başarılı aşçı, okulunu birincilikle bitirdi. 9 senesini Güney Afrika'da geçirdi. Daha sonrasında Cape Wine Academy'de 4 yıl dünya şarapları ve şarapyetiştiriciği üzerine okudu. Lezzetli yemeklerini birçok dünyaca ünlü sanatçıya tattıran Hazer Amani, Elton John, Oprah Winfrey gibi isimler de yer aldığı uzun bir listeye sahip. Türk mutfağına yeni lezzetler katan Hazer Amani, 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
Bolulu bir aşçı olan Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de
Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı. 2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla( Al Mırgab) dünya turuna cıktı Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.
2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.
Mehmet Yalçınkaya, 2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR
1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu 1996 yılına dek Türkiye'de yaşamını idame ettirmiştir. Yemek yapmaya annesinden aldığı eğitimler ile başlayan Sivrioğlu, kuzeni ile birlikte Sydney'de bir restoran açtı. Somer Sivrioğlu, Türk mutfağını yurt dışında tanıtmayı başarmış çok ünlü bir isimdir. En iyi et, en iyi restoran, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül almıştır..
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