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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanıyor? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanıyor? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

İkinci sezonu ile yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan yemek yarışması MasterChef Türkiye yayın tarihleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın 3 günü izleyici karşısına çıkan MasterChef yeni bölümünün ne zaman seyirci karşısına çıkacağı programın tutkunları tarafından internette araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye hangi günler yayınlanıyor? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

Türkiye'nin en iyi yemek şefini seçmek için yarışına başlayan MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışma, dokunulmazlık, eleme gibi heyecanlı anların her bölümde ayrı ayrı yaşandığı MasterChef 13. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye yarışması, pazar pazartesi ce salı akşamları TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. MasterChef yeni bölümü 15 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

MASTERCHEF 12. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tart yapmayı öğrenen yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Zaman zaman Şef Danilo Zanna ile yarışmacılar arasında eğlenceli diyaloglar da yaşandı. Her yarışmacı ile özel olarak ilgilenen Danilo Zanna, büyük ödül olarak ise ceketini verdi. Türkiye'de giydiği ilk ceketini hediye olarak veren Danilo Zanna, kendisi için manevi değeri büyük olan ceketi, en iyi tartı yapan Cemre'ye teslim etti.

 

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