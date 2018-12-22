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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak? İşte final yarışmacıları

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Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak? İşte final yarışmacıları

TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye programının final haftasına gelinirken, iki yarışmacının bulunacağı final öncesinde iddialı açıklamalar ekranlara geldi. Yarışmanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, final yarışmacıları Uğur ve Kerem'den iddialı açıklamalar geldi.

TV8'in bu yılın öne çıkan yarışma programlarından MasterChef Türkiye'de artık son düzlüğe gelindi. Pazar akşamı final bölümü ile ekrana gelecek olan Masterchef Türkiye'de, Masterchef kim olacak sorusu izleyiciler tarafından merakla cevap ararken, Uğur ve Kerem büyük finalde karşı karşıya gelecek.

Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak?

Masterchef Türkiye finali Pazar akşamı canlı yayında 20.00'de TV8'de.

UĞUR'DAN FİNAL İÇİN AÇIKLAMALAR

Yarışmada en çok dokunulmazlık yarışını kendisinin kazandığını söyleyen Uğur, diğer yarışmacıları eleştirerek 'Ben bu yarışmaya tek geldim, buradan tek gideceğim, diğerleri gibi birilerinin yanında yer alıp yoluma devam edeyim gibi bir düşüncem hiç olmadı' diye konuştu.

MasterChef Türkiye sayesinde kendisini çok geliştirdiğini ve çekimler dışında da gelişimi için çok çalıştığını söyleyen Uğur, büyük finalde kazanmak için hayli iddialı olduğunu dile getirdi.

KEREM FİNALE DAİR NELER SÖYLEDİ?

MasterChef Türkiye'de deflarca eleme potasına giren ancak her birinden çıkan Kerem, hayalinin MasterChef'te finali görmek olduğunu ve hayallerini gerçekleştirmeyi başardığını söyledi.

Mehmet Şef'ten çok çekindiğini söyleyen Kerem, yarışma boyunca 3 şeften de çok önemli bilgiler edindiğini dile getirdi.

Finale doğru giderken yarışmada stresinin giderek arttığını söyleyen Kerem, şampiyon olacağına inancının tam olduğunuı ifade etti.

 

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