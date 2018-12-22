Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak? İşte final yarışmacıları
TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye programının final haftasına gelinirken, iki yarışmacının bulunacağı final öncesinde iddialı açıklamalar ekranlara geldi. Yarışmanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, final yarışmacıları Uğur ve Kerem'den iddialı açıklamalar geldi.
TV8'in bu yılın öne çıkan yarışma programlarından MasterChef Türkiye'de artık son düzlüğe gelindi. Pazar akşamı final bölümü ile ekrana gelecek olan Masterchef Türkiye'de, Masterchef kim olacak sorusu izleyiciler tarafından merakla cevap ararken, Uğur ve Kerem büyük finalde karşı karşıya gelecek.
Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak?
Masterchef Türkiye finali Pazar akşamı canlı yayında 20.00'de TV8'de.
UĞUR'DAN FİNAL İÇİN AÇIKLAMALAR
Yarışmada en çok dokunulmazlık yarışını kendisinin kazandığını söyleyen Uğur, diğer yarışmacıları eleştirerek 'Ben bu yarışmaya tek geldim, buradan tek gideceğim, diğerleri gibi birilerinin yanında yer alıp yoluma devam edeyim gibi bir düşüncem hiç olmadı' diye konuştu.
MasterChef Türkiye sayesinde kendisini çok geliştirdiğini ve çekimler dışında da gelişimi için çok çalıştığını söyleyen Uğur, büyük finalde kazanmak için hayli iddialı olduğunu dile getirdi.
KEREM FİNALE DAİR NELER SÖYLEDİ?
MasterChef Türkiye'de deflarca eleme potasına giren ancak her birinden çıkan Kerem, hayalinin MasterChef'te finali görmek olduğunu ve hayallerini gerçekleştirmeyi başardığını söyledi.
Mehmet Şef'ten çok çekindiğini söyleyen Kerem, yarışma boyunca 3 şeften de çok önemli bilgiler edindiğini dile getirdi.
Finale doğru giderken yarışmada stresinin giderek arttığını söyleyen Kerem, şampiyon olacağına inancının tam olduğunuı ifade etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle