MasterChef Türkiye finali ne zaman? MasterChef ne zaman bitecek?
MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım başladı. Toplamda beş kişi kalan yarışmacılar finalde yarışmak için her hafta mücadele verirken, izleyenler de MasterChef'te para ödülünün sahibini bulacağı final gecesinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, MasterChef Türkiye finali ne zaman yapılacak? 2019 sezonu MasterChef ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılı bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin bitmesine haftalar kala, televizyon izleyenlerinin gündemine final bölümü geldi. Güzide, Batuhan, Ekin, Alican, Cemre olmak üzere 5 kişi kalan yarışmacılardan üç isim daha elendiği zaman MasterChef finali gerçekleşecek. İşte, MasterChef final zamanı ile ilgili ayrıntılar.
Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor.
MASTERHEF'TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Heyecanın devam ettiği MasterChhef'te haftanın iki eleme adayı salı akşamı belli oldu. 16 Aralık haftası MasterChef'te Alican ve Batuhan eleme potasına girdi.
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