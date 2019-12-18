MasterChef Türkiye finali ne zaman? MasterChef ne zaman bitecek?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin bitmesine haftalar kala, televizyon izleyenlerinin gündemine final bölümü geldi. Güzide, Batuhan, Ekin, Alican, Cemre olmak üzere 5 kişi kalan yarışmacılardan üç isim daha elendiği zaman MasterChef finali gerçekleşecek. İşte, MasterChef final zamanı ile ilgili ayrıntılar.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor.

MASTERHEF'TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Heyecanın devam ettiği MasterChhef'te haftanın iki eleme adayı salı akşamı belli oldu. 16 Aralık haftası MasterChef'te Alican ve Batuhan eleme potasına girdi.