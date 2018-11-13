MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? Murat için diskalifiye kararı mı verilecek?
MasterChef Türkiye dün akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, haftanın ilk bölümünde neler yaşandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef Türkiye’nin 12 Kasım tarihli bölümünde yaşananlar
Her geçen hafta tansiyonun daha da yükseldiği MasterChef Türkiye’nin son bölümünde önce takım kaptanları belirlendi, ardından eleme adayı ortaya çıktı. MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarının sayısı düştüğü için 17. bölümden itibaren kural değişikliğine gidildi. Son haftalarda eleme potasına 4 değil, 3 eleme adayı gidiyor, bu nedenle haftanın ilk bölümünde eleme potasına bir isim kaldı.
MasterChef Türkiye’de bu haftanın takım kaptanları Kerem ve Mehmet oldu. Takım oyununda ise galibiyet sevincini Kırmızı Takım yaşadı. Kırmızı takımda yarışan Meltem, haftanın ilk eleme adayı oldu.
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER
MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanına ise Murat’ın görüntüleri damga vurdu. Her bölümde gösterdiği sıradışı tavırlarıyla başta yarışmacıları ve izleyenleri şaşkına çeviren Murat bu akşam ekrana gelecek olan 21. bölümde adeta ortalığı birbirine katıyor. Bugün ilk defa Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden birinde halka açık yemek yarışması düzenlenecek. Murat'ın akılalmaz hareketleri izleyen vatandaşları da şaşkınlığa uğratacak. Jüri üyeleri Murat hakkında bir yaptırım kararı alacak.
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