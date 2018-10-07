MasterChef Türkiye bu akşam neden yok? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ne zaman?
Dünya mutfağına yeni şefler kazandıran MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümünün neden ekranlara gelmediği merak konusu oldu. 'Masterchef bu akşam neden yok?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar konuya dair bilgi almak istiyor. Peki, MasterChef Türkiye bu akşam neden yok? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ne zaman?
24 Ağustos 2018 tarihinden beri ekranlarda olan Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünün yayınlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Tv8 yayın akışında programı göremeyen vatandaşlar, Masterchef Türkiye’nin yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
İlk yayınlandığı günden bu yana ilgile izlenen ve Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini üstlendiği Masterchef Türkiye’nin yayın tarihi değişti. O Ses Türkiye’nin başlaması nedeniyle bu haftaki yayın akışından çıkartılan Masterchef Türkiye’nin yeni bölümü 8 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.
Türkiye'nin MasterChef'i olmak için mücadele eden hırslı isimleri bir araya getiren yarışma programı, en son 30 Ekim Pazar günü izleyici karşısına çıkmıştı. Eleme heyecanının yaşandığı son bölümde tartışmalar da eksik olmamıştı. MasterChef’te bu hafta eleme potasına Zeynep, Murat, Esra ve Eslem kaldı. Son ikiye kalan Zeynep ve Eslem jürinin karşısına çıktı. Geçen hafta da eleme potasında yer alan Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.
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