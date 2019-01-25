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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye birincisi Uğur Kardaş kimdir?

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MasterChef Türkiye birincisi Uğur Kardaş kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve bu yarışmadan birinci çıkan Uğur Kardaş, Yemekteyiz programına konuk oldu. Tanıtım görüntülerinde yer alan Uğur Kardaş’ın hayat hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, MasterChef Türkiye birincisi Uğur Kardaş kimdir?

Binlerce kişi içerisinden sıyrılarak ‘MasterChef Türkiye birincisi’ unvanına sahip olan Uğur Kardaş, İnegöl’de doğup büyüdü. Ortaöğrenimini doğduğu şehirden tamamlayan Uğur Kardaş, Akdeniz Üniversitesi’nde lisansını tamamladıktan sonra bir süre ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında bir mekan işletti. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu. Sonrasında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarıştı ve bu yarışmada mahareti kadar diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da ön plana çıktı. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olan Uğur Karataş, ‘dedelik mesleğini’ sonuna kadar yaşatacağını ifade etmişti. Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur Kardaş, kendine has yöntemleriyle jüri üyelerinin takdirini kazanmıştı.

 

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