MasterChef Türkiye birincisi Uğur Kardaş kimdir?
MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve bu yarışmadan birinci çıkan Uğur Kardaş, Yemekteyiz programına konuk oldu. Tanıtım görüntülerinde yer alan Uğur Kardaş’ın hayat hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, MasterChef Türkiye birincisi Uğur Kardaş kimdir?
Binlerce kişi içerisinden sıyrılarak ‘MasterChef Türkiye birincisi’ unvanına sahip olan Uğur Kardaş, İnegöl’de doğup büyüdü. Ortaöğrenimini doğduğu şehirden tamamlayan Uğur Kardaş, Akdeniz Üniversitesi’nde lisansını tamamladıktan sonra bir süre ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında bir mekan işletti. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu. Sonrasında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarıştı ve bu yarışmada mahareti kadar diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da ön plana çıktı. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olan Uğur Karataş, ‘dedelik mesleğini’ sonuna kadar yaşatacağını ifade etmişti. Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur Kardaş, kendine has yöntemleriyle jüri üyelerinin takdirini kazanmıştı.
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