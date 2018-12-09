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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.12.2018 - 18:41, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanında yarışmacılar finale doğru son etapta

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MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanında yarışmacılar finale doğru son etapta

MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan 29. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında final haftası için yarışmacılar ter dökmeye devam edecek. Öte yandan elenen eski yarışmacıların konuk olarak katıldığı MasterChef'te eğlenceli anlar yaşanacak. İşte, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı.

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta tamamen bireysele dönen oyunlarda yarışmacılar ter dökmeye devam edecek. Final öncesi son etaplarda yarışan yarışmacılara destek, elenen eski arkadaşlarından gelecek. İşte, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.

Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.

MasterChef Türkiye 29. bölüm tanıtımıMasterChef Türkiye yeni bölümüyle pazartesi akşamı 20:00'de TV8 ekranlarında...ACUNN
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GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Yarışmadan elenen isim ise tabağı daha az beğenilen Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

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