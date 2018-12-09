MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanında yarışmacılar finale doğru son etapta
MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan 29. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında final haftası için yarışmacılar ter dökmeye devam edecek. Öte yandan elenen eski yarışmacıların konuk olarak katıldığı MasterChef'te eğlenceli anlar yaşanacak. İşte, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı.
Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta tamamen bireysele dönen oyunlarda yarışmacılar ter dökmeye devam edecek. Final öncesi son etaplarda yarışan yarışmacılara destek, elenen eski arkadaşlarından gelecek. İşte, MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.
Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.
Yarışmadan elenen isim ise tabağı daha az beğenilen Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.
BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL
MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.
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