MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanında yarışmacılar çiğ köfte için savaş verecek
MasterChef Türkiye yarışması yayınlanan 21. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Ekranların soluksuz takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta yarışmacılar çiğ köfte yaparak şefleri etkilemeye çalışacak. İşte, MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.
MasterChef Türkiye'de heyecan fırtınası esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki bölümde 1 yarışmacı MasterChef'te finallere kalmayı başardı ve hayallerine bir adım daha yaklaştı. Bu hafta ise yarışmacılar çiğ köfte yaparak izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.
FİNAL HAFTASINA KİM GİDİYOR?
MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı.Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.
Böylece Hakan, Burcu, Uğur ve Kerem MasterChef'in ilk finalist adayı olarak yarıştı. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı, final haftasına doğrudan gitme hakkı kazandı. Burcu tuz miktarı yüzünden final haftasına ilk veda eden yarışmacı oldu. Final haftasına veda eden ikinci isim Kerem oldu. Nefesleri kesen anlardan galip ayrılan isim olan Hakan, yarışmada finale kalan ilk yarışmacı olmayı başardı.
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