MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanında yarışmacılar çiğ köfte için savaş verecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanında yarışmacılar çiğ köfte için savaş verecek
GeriTelevizyon MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanında yarışmacılar çiğ köfte için savaş verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
10.11.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanında yarışmacılar çiğ köfte için savaş verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanında yarışmacılar çiğ köfte için savaş verecek

MasterChef Türkiye yarışması yayınlanan 21. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Ekranların soluksuz takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu hafta yarışmacılar çiğ köfte yaparak şefleri etkilemeye çalışacak. İşte, MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.

MasterChef Türkiye'de heyecan fırtınası esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki bölümde 1 yarışmacı MasterChef'te finallere kalmayı başardı ve hayallerine bir adım daha yaklaştı. Bu hafta ise yarışmacılar çiğ köfte yaparak izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.

FİNAL HAFTASINA KİM GİDİYOR?

MasterChef Türkiye'de final haftası oyununu oynamak için hak kazanan 4 yarışmacı, şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştı.Zorlu mücadelenin ardından bir yarışmacı final haftasına doğrudan katılmaya hak kazandı.

Böylece Hakan, Burcu, Uğur ve Kerem MasterChef'in ilk finalist adayı olarak yarıştı. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı, final haftasına doğrudan gitme hakkı kazandı. Burcu tuz miktarı yüzünden final haftasına ilk veda eden yarışmacı oldu. Final haftasına veda eden ikinci isim Kerem oldu. Nefesleri kesen anlardan galip ayrılan isim olan Hakan, yarışmada finale kalan ilk yarışmacı olmayı başardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korumasının öldüğü kazada Bengü'ye suçlama

09.05 THY uçağı

Hande Ataizi: Bitlendik!

Bülent Ersoy ile Muazzez Abacı aynı sahnede