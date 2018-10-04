MasterChef Türkiye 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
MasterChef Türkiye'de heyecan, 8 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 11. bölümle kaldığı yerden devam edecek. Türkiye'nin en iyisi olmak için kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmanın 11. bölüm fragmanı vatandaşlarla paylaşıldı. Yayınlanan fragman, yeni bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağının sinyallerini verdi. Peki, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler olacak?
Profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun sunuculuğunda ekranlara gelen MasterChef Türkiye, 11. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala, yeni bölüme dair ipuçları veren fragman vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye 11. bölüm fragmanı...
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GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de eleme oyununa kalan dört isimden biri, jüri tarafından verilen kararla yarışmaya ve hayallerine veda etti. MasterChef’te eleme potasına Zeynep, Murat, Esra ve Eslem kaldı. Son ikiye kalan Zeynep ve Eslem jürinin karşısına çıktı. Geçen hafta da eleme potasında yer alan Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.
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