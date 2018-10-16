MasterChef Tuğçe kimdir? Tuğçe Sökesoğlu kaç yaşındadır?
MasterChef Tuğçe kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer alıyor. MasterChef yarışmasında sürekli gündeme gelen isimler arasında yer alan Tuğçe, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Tuğçe kimdir? Tuğçe Sökesoğlu kaç yaşındadır?
Tuğçe Sökesoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi alan Tuğçe Sökesoğlu, Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasının yanı sıra Yemekteyiz’e katılmıştı. Aynı zamanda Aşk Yalanı Sever ve Tatlı İntikam dizilerinde kısa süreli yer almıştı. Tuğçe Sökesoğlu, bir catring firmasdında yönetici olarak çalışmaktadır. Alışveriş ve plates yapmaktan ve halk oyunları oynamaktan hoşlanmaktadır. Hayat felsefesi olarak çok uçlarda yaşamaktadır ve çok rahat bir kişiliğe sahiptir.
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